İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotik timlerinin denetiminde 4 şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada 4 şüpheli ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve ruhtasız silah ele geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada 4 şüpheli ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve ruhtasız silah ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ereğli'de yapılan demetimlerde H.D., T.A ile F.G ve R.E isimli 4 kişi yakalandı. Ekiplerce şahsıların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte, metamfetamin maddesi, esrar ve hassas terazi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


GBT sorgusunda R.E isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsılara Uyuşturucu ve Uyarıcı madde kullanmak, ticareti yapamk ve 6136 sayılı kanun maddesi suçundan adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.