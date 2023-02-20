Narkotik uygulamasında yakayı ele verdiler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde narkotik uygulamasında durdurulan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulamasında 2 farklı olayda E.Ö, E.A ve A.B. isimli şüpheli şahıslardan yaklaşık 5-6 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ve 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak suçundan adli tahkikata başlanıldı.