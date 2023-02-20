İhlas Haber Ajansı

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Narkotik uygulamasında yakayı ele verdiler

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde narkotik uygulamasında durdurulan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde narkotik uygulamasında durdurulan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünce narkotik uygulamasında 2 farklı olayda E.Ö, E.A ve A.B. isimli şüpheli şahıslardan yaklaşık 5-6 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ve 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak suçundan adli tahkikata başlanıldı.

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