NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Kdz. Ereğli'ye geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kdz. Ereğli limanına gelen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanları ziyarette Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na görevinde başarılar dileyerek Kdz. Ereğli hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Çorumluoğlu'na NATO amblemi hediye eden NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nun ziyareti toplu fotoğrafın ardından sona erdi. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) gemilerinden İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ‘ITS VESUVIO (A-5329)' ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ros LT. DIMITRIE NİCOLESCU (29) isimli askeri gemilerinin TCG ENEZ (M-262) ile birlikte 26-29 Temmuz tarihleri arasında Kdz. Ereğli Limanını ziyaret edecek.