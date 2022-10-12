Nebioğlu'nda ayçiçek hasadı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu Beldesi'nde 'Ayçiçek Hasadı' gerçekleşti.

İlçenin Nebioğlu beldesinde Çaycuma Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ve Nebioğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Pınar Aydoğan'ın katılımıyla 'Ayçiçek Hasadı' gerçekleşti. Ayçiçek üreten çiftçiler, yağ fabrikasına hasadı kadar ayçiçek vererek yağlarını aldılar. Nebioğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Pınar Aydoğan, hasatta emeği geçen herkese teşekkür etti.