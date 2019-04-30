İzmir Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu “Nereye” adlı tiyatro oyunu Zonguldak'ta sahnelenecek.

Alp Tahmaz'ın yazdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu oyunu “Nereye” Zonguldak'ta sahnelenecek. 2 perdelik oyun 3 Mayıs Cuma günü 20.00'de, 4 Mayıs Cumartesi günü 14.00 ila 20.00'de sahnelenecek.

1 saat 50 dakikalık oyunun konusu ise şöyle:

“Oyunumuz Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup mültecinin dramını konu alıyor. Günümüzün önemli sorunlarından olan “kaçak göçmenlerin hikâyesi, yol kurgusu içinde anlatılıyor. Kahramanlarımız bambaşka öykülere sahip. Her biri farklı sorunlardan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmış. Her şeyi geride bırakarak yepyeni umutlara yelken açmak istiyorlar. Yolları bir kamyonda kesişiyor. Başlangıçta yabancı olsalar da birbirlerini tanıdıkça önyargıları kırılıyor. Bizler de kahramanlarımızla birlikte bu güncel soruna yer yer eğlenerek, yer yer de hüzünlenerek yepyeni bir pencereden bakma şansı elde ediyoruz.”

“Nereye” adlı oyunun oyuncuları ise şöyle:

“Arif Yavuz, Serdar Kamalıoğlu, Asım Tuncay Aynur, Hülya Dilek Arda, Egecan İntepeler, Ece Erişti, Ömer Polat ve Muhammed Taşdemir.”