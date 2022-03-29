Nesli tükenmek üzere olan su samurları derede görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde olan su samurları Zonguldak'ta derede görüntülendi.

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde derede Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan 3 adet su samuru ortaya çıktı. Derede su samurlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hem ilgi çekerken hemde beğeni topladı. Meraklı gözler altında takip edilen su samurları bir süre sonra derede gözlerden kayboldu. Öte yandan yetkililerin su samurlarını koruma altına alması bekleniyor.