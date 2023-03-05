Nilgün öğretmen Antalya Maratonu'nda başarı elde etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesini temsilen Antalya'da maratona katılan emekli öğretmen Nilgün Çelik, kendi dalında ikincilik elde ederek gençlere taş çıkardı.

Bu yıl Antalya'da 17. Antalya Runtalya Uluslararası Maraton koşusuna 50 ülkeden 850 katılımcı koştu. Antalya Maratonu'nda 21 K, Yarı Maraton Koşusunda kendi dalı 65-69 yaş grubunda Nilgün Çelik ikincilik elde ederek madalya kazandı.

Gençlere taş çıkaran Nilgün Çelik, sevincini şu sözleriyle ifade etti, “ Benim için çok önemli bir yarıştı. 50 ülkeden katılan sporcular vardı. 65-69 yaş grubunda ikinci olarak kürsüye çıktım. Artık ben de başka bir ülkede maratona katılabilirim. Maşallah bana. Başardığımı görmek, yarışı bitirmek en büyük mutluluk. Katılım çok yüksekti. Başardım."