Nöbet çıkışı kazada ölen Rümeysa doktor son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cezaevinden izinli çıkan baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının mezarına elleri kelepçeli şekilde toprak attı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Rümeysa Berin Şen (25), dün öğlen saatlerinde nöbetten çıktıktan sonra evine giderken 38 AEK 935 plakalı otomobiliyle yol kenarında duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şen'in cenazesi morgdan alınarak memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine getirildi. Babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Çengelli köyü camisine getirilen genç doktorun cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba Prof. Dr. Murat Şen ve anne Yasemin Şen'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Rümeysa Şen'in ablası Serra Şen zaman zaman annesinin omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Öte yandan cezaevinde bulunduğu öğrenilen baba Prof. Dr. Murat Şen, kızının cenazesine katılmak üzere jandarma eşliğinde izinli olarak getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında mezarlığa getirilen Murat Şen, elleri kelepçeli şekilde kızının mezarına toprak attı.

Cenazeye katılan Berrin Şen'in arkadaşları ve ailenin yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Amca Recep Şen, yeğeninin Kayseri'de görev yaptıktan sonra Ankara'ya tayin olduğunu, yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.