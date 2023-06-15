Nuran-Celal Gülşen MTAL'in sergisine yoğun ilgi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlendiği sergi yoğun ilgi gördü.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen sergiye; İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkan Vekili Fuat Kalaycı, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muharrem Yol, İsmail Çelebi, Nusret Parlak, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Denko Banyo Mobilyaları Genel Müdürü Deniz Saraç, Hayırsever Nuran Gülşen, Belediye Meclis Üyeleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol tarafından sergisinin açılış kurdelesi kesilerek, okulda faaliyet gösteren birim ve bölümleri tarafından üretilen ürünler incelendi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük beğeni topladı. Ayrıca okulun tanıtılması için alanlarda üretilen ürünlerin ve Okul Aile Birliği ile hayırsever Nuran Gülşen'in el emeği yaptığı ürünlerde yer aldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, sergi sonunda Okul Müdürü Sadık Yaşar'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.