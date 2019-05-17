Nurdan Ahmet Oğuz Ortaokulu'nda Engelliler Haftası programı düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Nurdan Ahmet Oğuz Ortaokulu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında program düzenledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kutlanan ilçe programı Kdz. Ereğli Nurdan Ahmet Oğuz Ortaokulu'nda gerçekleşti. Programa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Vedat Sever ve Reşat Atar, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği adına Ahmet Hasan Eroğlu ve Aysel Manay, Paravolley Milli Takım Antrenörü Adem Çelik ve Milli Takım oyuncuları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kdz. Ereğli Nurdan Ahmet Oğuz İlkokulu Müdürü Burak Turgut engelliliğin sadece engelli ve yakınlarının sorunu olmadığını ve tüm toplumun sorunu olduğunu belirtti. Müdür Turgut konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye ülkelerle birlikte ülkemizde de bu hafta Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Engellilik sadece engellilerin ve yakınlarının değil tüm toplumun ortak sorunudur. Araştırma verilerine göre ülkemiz nüfusunun yüzde 12,3'ünü engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Aileleriyle birlikte ele alındığında nüfusumuzun yaklaşık yarısını ilgilendirmektedir. En büyük engel sevgisizliktir ilkesinden hareketle öğrencilerimizi özel gereksinimli bireyleri fark etmelerini, sohbet etmelerini, öncelik vermelerini ,her bir engelli bireyin farklı yetenekleri olduğunu bilmelerini sağlamak için okulumuzda empati istasyonları kurarak öğrencilerimizin onlarla duygudaşlık kurabilmelerini sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimize bunları aşılamaya çalışırken bizler de eksikliklerimizi görme fırsatı yakaladık. Salonumuz hayırseverimiz tarafından henüz binamız inşaat aşamasında iken yaptırılmıştı ve yüklenici firma tarafından herhangi bir engelli rampası yapılmamıştı. Sahnemizi şu an belki yok ama ileride özel gereksinimli bir öğrencimiz olursa onların da salonumuzu, kullanabilmeleri için hazır hale getirmiş olduk. Yine Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu olarak İlçemiz genelinde akülü tekerlekli sandalye almak için başlatılan yardım kampanyasında velilerimiz ve öğretmenlerimizin destekleriyle bir akülü tekerlekli sandalye alacak parayı toplamanın da mutluluğunu yaşamaktayız."

Program daha sonra okulda yapılan empati istasyonları videoları, evde eğitim öğrencisi Meliha Nur Peker'in okuma azmi, Kdz. Ereğli Paravolley Takımı'nın başarı öyküsü, gölge oyunu gösterisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi etkinliği ile son buldu.