Nuri Tekin İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne yeniden seçildi

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.
Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.
İç Anadolu Belediyeler Birliği 67.Olağan Meclis Toplantısı, birliğin Genel Başkanı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında Ankara'da yapıldı. Meclis toplantısında, Birliğe üye olan Belediye Başkanlarının tamamının oyunu alan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yeniden encümen üyeliğine seçilerek İç Anadolu Belediyeler Birliğinde görev aldı.
Tekin, “Şahsımı tekrar aday gösteren İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'a ve oylarıyla destek veren çok kıymetli Belediye Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.