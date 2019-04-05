Nuri Tekin kazandı, etli pilav dağıttı

31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Nuri Tekin, Alaplı Merkez cami çıkışında sonra esnaf duasının ardından halka etli pilav ve ayran dağıttı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve kalabalık halk topluluğu cami çıkışında etli pilav dağıttılar. Alaplı Merkez meydanında öğle Cuma namazından sonra yapılan ikrama halk büyük ilgi gösterirken, yemek tezgâhının başına geçen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, halka etli pilav ikramında bulundu. Yemek ikramı ile vatandaşlara eşi'de eşlik ederken, pişirilen etli pilav ise kısa sürede tükendi.