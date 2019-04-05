İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nuri Tekin kazandı, etli pilav dağıttı

31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Nuri Tekin, Alaplı Merkez cami çıkışında sonra esnaf duasının ardından halka etli pilav ve ayran dağıttı.

31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Nuri Tekin, Alaplı Merkez cami çıkışında sonra esnaf duasının ardından halka etli pilav ve ayran dağıttı.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve kalabalık halk topluluğu cami çıkışında etli pilav dağıttılar. Alaplı Merkez meydanında öğle Cuma namazından sonra yapılan ikrama halk büyük ilgi gösterirken, yemek tezgâhının başına geçen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, halka etli pilav ikramında bulundu. Yemek ikramı ile vatandaşlara eşi'de eşlik ederken, pişirilen etli pilav ise kısa sürede tükendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.