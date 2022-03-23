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O köy referanduma gidecek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek.



Çaycuma'da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek. Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10'a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden 'evet' çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak.

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