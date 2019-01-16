Obezite okulunda ilk ders yapıldı

Merkez tarafından Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan 6 dersten ilki 15 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Obezite veya şişmanlığın ne demek olduğu, obezitenin dünyada, ülkemizde ve Zonguldak'taki sıklığı ile nedenlerinin Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından anlatıldığı ilk ders, soru ve cevap bölümü ile tamamlandı. “Obezite Okulu” Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.