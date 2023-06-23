Ocakta unutulan yemek mutfağı kül etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ocakta unutulan yemek, mutfakta yangın çıkarttı. Çıkan yangında mutfak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Y.K.'ya ait evin 1'nci katında yangın çıktı. Mutfakta ocakta unutulan tencere yüzünden evi dumanlar kapladı. Kısa sürede alev alan ocağı gören aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek bir facianın önüne geçildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mutfak kullanılmaz hale geldi.