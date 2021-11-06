Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı, mahalleli panik yaşadı

Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek, mahallede yangın paniğine neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokakta, Huri Öztürk'e ait evde meydana geldi. Sahibi tarafından ocakta unutulan tencere alev alınca mutfak dolapları tutuşmaya başladı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Sağlık ekipleri de geldi.