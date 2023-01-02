İhlas Haber Ajansı

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Ocak'ta yazda kalma havayı yaşadılar

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 13 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 13 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti.


Zonguldak'ta yeni yılın ilk günlerde vatandaşlar yazdan kalma hava yaşadı. Hava sıcaklarının 13 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahilde güneşlenerek ve gezerek çıkardı. Hava sıcaklarının Çarşamba gününden itibaren yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.

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