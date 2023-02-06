Odun parçası insan sanıldı ekipler harekete geçti

Zonguldak'a Ereğli ilçesinde bir kişinin denize atlayarak intihar ettiği haberi üzerine başlatılan çalışmalarını devam ederken, denizde görülen kütük ekipleri harekete geçirdi.

Sabah 8.00 sularında sahil bandındaki adalar mevkisinde bir kişinin deniz kenarındaki ada yakınlarından elbiselerini çıkararak denize atladığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış fakat şahsa ulaşılamamıştı. Ekipler arama çalışmalarına devam ettikleri sırada sahil bandındaki bir vatandaş deniz üzerinde bir cisim gördü. Şahıs durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz üzerinde yaptıkları aramada görülen cismin odun olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.