Ofisi kumarhane ye çevirmişler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyonda 11 kişiye sosyal mesafe cezası uygulandı. Ayrıca oyun kağıtları ve taşların değişik yerlere saklandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece 00.10 sıralarında Murtaza Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığına dair ihbar aldı. Adrese yapılan operasyonda kapı açılmayınca çilingir çağrılarak kapı açıldı. Yapılan incelemelerde içeride 11 şahsın olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda masada oyun olmadığı, oyun kağıtlarının ve taşlarının değişik yerlere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 11 şahsa bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, iş yeri sahibine de 'Kumar Oynatmaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten gerekli idari tutanak düzenlendi.