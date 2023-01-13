Ofluoğlu'ndan termik santrallere, "Kendiniz için çok çalıştınız şimdi kentimiz için çalışma zamanı"

Zonguldak'ta yerli kömür üreticisi İsmail Ofluoğlu, yerli kömürün teşvik dışı bırakılması sebebiyle sektörün yaşadığı sıkıntılara değindi. Ofluoğlu, termik santrallere tepki göstererek "Zonguldak sayesinde servetine servet katan dev şirketlerimiz ne yazık ki ilk fırtınada gemiyi terk etti" dedi.

Ofkar Madencilik Şirketi yöneticisi İsmail Ofluoğlu, Zonguldak'ın kömür, emek, cefa ve vefa demek olduğuna dikkat çekerek, "Zonguldak demek kelle koltuk altında yerin yüzlerce metre altında ekmek mücadelesi demek. Zonguldak demek sadece özel sektör kömür üreticileri vasıtası ile yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği ve yılda 600 milyon TL'nin üzerinde şehre ekonomik girdi sağlanan şehir demek. Ama bazen de vefasızlığın daniskası ile karşı karşıya kalmak demek Zonguldak" ifadelerine yer verdi.

Yerli kömürün teşvik dışı bırakılmasıyla sektörün sıkıntılar yaşadığını ifade eden Ofluoğlu, "Yerli kömürün teşvik dışı bırakılması ile uzunca bir süredir can çekişen koca bir sektör maalesef bugün itibari ile büyük bir vefasızlık örneği ile karşı karşıya kalmış durumda. Zonguldak sayesinde servetine servet katan dev şirketlerimiz ne yazık ki ilk fırtınada gemiyi terk etmiş ve şehri kendi yazgısı ile baş başa bırakmış bir durumda. Halbuki bizler tüm fırtına, kasırga ve yağmurlara inat hiçbir zaman gemiyi terk etmedik. Şehri yazgısı ile baş başa bırakmadık. Dün gibi hatırımda Eren Enerji'nin bölgeye yatırım planladığı o günler!

Bölgede yatırım yapana kadar nerede ise esamesi okunmayan bir şirket 2012 yılında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 50. sırada yer almayı başarmıştı. Bu başarıda Zonguldak'ın katkısı inkar edilemez. Redevansça firmaların katkıları ise hiç inkar edilemez. Çünkü Eren Holding ruhsat alımını kolaylaştırmak için biz redevansçı işletmelerden kömürlerinin tamamını alacağız diyerek yazılı desteklerimizi almıştı. Şimdi ise yerli kömüre teşvik kalktığı için bırakın kömürümüzü almayı utanmasalar selamımızı bile almayacaklar" diyerek tepkisini sürdürdü.

Ahmet Eren'e böyle seslendi: "Biz de Zonguldaklıyız"

İsmail Ofluoğlu, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in kamuoyuna ithalatın zorlaştırılması, üretim ve ihracatın gücünün arttırılmasına yönelik açıklamalarını hatırlattı. Eren'in "Bu konuya memleket meselesi olarak bakıyorum" dediği sözlerini hatırlatan Ofluoğlu, "Şimdi bende kendisine şöyle sesleniyorum. Sayın Ahmet Eren bizlerde önce Türk'üz sonra da Zonguldaklıyız. Bizden neden kömür almıyorsunuz? Bizim meselemizde memleket meselesi. Bizim meselemizi memleket meselesi olarak mı görmüyorsunuz? Yoksa fikirleriniz mi değişti? Yoksa şirketinizin yerelde bize yaşatmış olduğu sıkıntılardan mı haberiniz yok?" dedi.

Bereket Enerji'ye de seslenen Ofluoğlu, "Bereket Enerji'ye de şunu sormak istiyorum? Santralimiz kapandığında şu anda kömür aldığınız Soma, Tekirdağ, Kütahya, Amasra ve Çankırı illeri kömür üreticileri mi, yoksa Zonguldak halkı ve Zonguldaklı redevansçılar mı santralimizin açılması için çaba sarf ettiler? Yarın taahhütlerinizi yerine getiremediğiniz de ya da başka sebeplerden dolayı santralimiz tekrar kapanırsa aynı çabayı diğer illerden kömür aldığınız kömürcüler ve o illerin milletvekilleri ile STK kuruluşlarımı çaba gösterecek? Yoksa tekrar bizlerin ve vekillerimizin kapısı mı çalınacak? Dünya'nın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için önce siz büyük işletmelerin, sonra da bizlerin ve herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Her şeyi devletten beklemek ne kadar doğrudur? Devletimiz zaten gerektiği yerde müdahalesini yapıyor. Gün Devletin üstünden yük alma ve bu güne kadar Devletin imkanları ile servetlerine servet katanların fedakarlık yapma günüdür" dedi.