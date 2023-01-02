Öğrenci servisi ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğrenci servisi ile ticari taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Saltukova'da öğrenci taşıyan E.D.'nin hakimiyetindeki 67 VE 969 plakalı SS. Saltukova Birlik otobüsü ile Z.P.'nin kullandığı 67 T 3080 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 öğrenci ve taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada öğrenci servis aracı ve ticari taksi olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.