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Öğrenci servisi minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğrenci servisi minibüsle çarpıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenci servisi minibüsle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralanırken halk otobüsünün de karıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza Gülüç Beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Güventürk K. idaresindeki 67 ZD 530 plakalı otomobil Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyrederken kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Hasan Sarı 67 UG 175 idaresindeki öğrenci servisi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi durakta yolcu almak için bekleyen Mehmet Arslan'ın kullandığı 67 M 8039 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 4 öğrenci ile 67 ZD 530 plakalı minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen iki ayrı ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre aksayan trafiği araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açtı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında


Kaza anı durakta yolcu almaya çalışan özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde özel halk otobüsünün durakta yolcu almaya çalıştığı sırada kavşaktan geçiş yapmaya çalışan minibüs ile ana yolda ilerlemeye çalışan minibüsün çarpıştığı ve öğrenci servisinin de savrularak halk otobüse çarptığı görülüyor. Kaza sırasında halk otobüsünde bulunan yolcuların panik anları da kameralara yansıdı.

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