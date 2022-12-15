Öğrenci servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada ölen Büşra'ya son görev

Zonguldak'ta öğrenci servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Büşra Akın köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Fikret B. idaresindeki öğrenci servisinin 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Büşra Akın için cenaze töreni düzenlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından morgdan alınan Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Akın'ın cenazesi Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'e getirildi. Burada evinin önünde helallik alınmasının ardından Çalca Mahallesi Camii'ne getirilen Akın'ın tabutu başına gelen ailesi ve akrabaları gözyaşı döktü.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Tedavisi tamamlanan 6 öğrenci taburcu edildi

Öte yandan bazı öğrencilerin ilk ifadelerinde kaza öncesi sürücü Fikret B.'nin terlediğini anlattığı öne sürüldü. Kazadan sonra hastanede tedavi altına alınan sürücü Fikret B. Atatürk Devlet Hastanesi'nden BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün anjiyo olacağı öğrenilirken yaralı 18 öğrenciden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bilirkişi kazayı teknik yönden inceleyecek

Kazanın ardından yapılan ön incelemelerde aracın yönetmelik yönünden eksiğinin bulunmadığı öğrenildi. Aracın vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra bilirkişi tarafından teknik yönden inceleneceği ifade edildi. Yapılan ilk tespitlerde yolda herhangi bir fren izinin bulunmadığı sürücünün ise kaza sırasında fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.