Öğrenci servisiyle ticari taksi çarpıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay ilçeye bağlı Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan 67 S 8075 plakalı servis ile yine aynı istikamette seyir halinde olan 67 T 5148 plakalı ticari taksi çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.