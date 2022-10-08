Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Ereğli ilçesinde öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde lise öğrencisi velilerine yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, NarkoRehber dahilinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine katılan kadın velilere uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yaptı. Eğitim sonunda öğrenci velilerine eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.