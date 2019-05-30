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Öğrenciler atıklardan yaptıkları eserlerle sergi düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ören İlkokulu tarafından sahilde sergi düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ören İlkokulu tarafından sahilde sergi düzenlendi.


Kdz. Ereğli Ören ilkokulu öğrencileri topladıkları atık malzemelerden yaptıkları oyuncakları sergiledi. Öğrenciler çevreden topladıkları ve biriktirdikleri atık malzemeler ile oyuncaklar yaparak Sahil bandında protokolün ve vatandaşların beğenisine sundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu sergiyi gezerek öğrencilerden oyuncak hakkında bilgi aldı. Ören İlkokulu Müdürü Sabahattin Turgut ise serginin faydalı bir etkinlik olduğunu ve vatandaşlara çok şey anlattığını belirtti.

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