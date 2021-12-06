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Öğrenciler derse madenci baretiyle girdi

Gazi Ortaokulu öğrencileri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sonrası farkındalık oluşturmak amacıyla derse madenci baretleriyle katıldı.


Zonguldak'ta Gazi Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri 4 Aralık Dünya Madenciler günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla derse madenci baretiyle girdi. Derse madenci baretiyle giren öğrencilere sınıf öğretmeni tarafından madencilerin önemi ve ne zor şartlar altında çalıştıkları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin bu anlamlı hareketi madencilerden büyük takdir topladı. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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