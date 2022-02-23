İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti

Zonguldak’ta ilköğretim okulu öğrencileri kan bağışının önemine dikkat çekti.

Zonguldak'ta ilköğretim okulu öğrencileri kan bağışının önemine dikkat çekti.


Fener İlköğretim Okulu öğrencileri, kan bağışına dikkat çekmek için bir dizi çalışma yaptı. Sınıf öğretmeni Fatma Aykut Öztürk eşliğinde yapılan çalışmayla kan bağışının önemine dikkat çektiler. Hazırladıkları pankartlara "Bir damla kan bir can demektir", "Kan ver hayat kurtar", "Kan bağışı ile küçük bi çocuğu geleceğe bağla", "Benim kanım senin hayatın" sloganları yazan minikler herkesi kan bağışına davet ettiler. Öğrencilerin farkındalık çalışması ise beğeni aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.