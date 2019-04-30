Öğrenciler okul bahçesine kurulan şişme oyun parkı ile eğlendiler

Okul bahçesine kurulan 4 adet şişme oyun parkında yaklaşık 400 öğrenci doyasıya eğlendi. Daha sonra şarkılar eşliğinde palyaçolar yüz boyama etkinliği yaptılar. Etkinliğin sonunda Pop corn pamuk şeker ve Osmanlı şekeri yediler. Okul Müdürü Ferit Karadayı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yıl yapılan etkinliğimizi bu yıla da taşıdık. Öğrencilerimiz bugünü iple çekiyordu. Onların eğlendiklerini ve yüzlerinde ki mutluluğu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor. Etkinliğin finansmanını karşılayan Okul Aile Birliğimize ve tüm velilerimize öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.