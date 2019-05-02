Öğrenciler Okulda sera kurup sebze yetiştiriyor

Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST' etkinliklerinin 4. Gününde TUBİTAK 4006 sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST' etkinliklerinin dördüncü gününde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Ereğli Anadolu Lisesi Ahmet Bal katıldı. Açılış öncesi konuşan Ereğli Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Bal konuşmasında fuarda yaklaşık 30 tane proje olduğunu belirterek bu projelerin Ereğli'ye hayırlı olmasını diledi. Müdür Bal konuşmasında, “ Okulumuz Anadolu Lisesi olarak 1981 yılından beri eğitime başladı. Gerek Akademi konusunda gerek uluslararası projeler ve yarışmalarla devamlı gündemde olmuş bir okul. Şimdi açılışını yapacağımız TUBİTAK projesi de öğrencilerin neleri başarabildiğinin bir örneği, bir göstergesidir. Burada 4006 kapsamında 30 tane projemiz var hepsi birbirinden farklı. Bunu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hazırladılar. Ben bu projelerin öğrencilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” Ereğli Kaymamı İsmail Çorumluoğlu ise Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'ni her zaman takip edeceklerini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “ Tabi ki okullarımızın kapanmasıyla beraber projeler halkın ve bizlerin beğenisine sunuldu. Bu okulu daha önceki çalışmalarından biliyorum. Ereğli'de ve Zonguldak'ta kendi disiplininden bahsettiren bir okul. Görmeden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, burada sizlerin galibiyetleri, öğretmen arkadaşlarımızın gayreti ile güzel çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bunlar bizim için önemli çünkü son yıllarda, bilgisayar, televizyon gibi alışkanlıklarla kendimiz üretmeye çok fazla vakit harcamıyoruz, üretilmişi tüketmeye vakit harcıyoruz. Ama bizim gençlerden istediğimiz yeni bir şeyler üretmeleri. Çünkü biz geleceğimizi sizlere emanet ediyoruz. Belki yıllar sonra burada konuşma yapan kaymakam şuradaki hazırından çıkacak. Bir hakim, bir belediye başkanı buradaki çocuklardan çıkacak. Onun için hayatınızın her aşamasında üretmeye çalışın. Bizim ülke olarak üretmeye ihtiyacımız var. Avrupa, Amerika, diğer kıtalardaki insanlar üretiyorlar. Biz biraz başka şeylere vakit ayırarak üretimden uzak duruyoruz. Bunu sadece üretimi arazide soğan üretmek değil, OSB'de bir makine üretmek değil, gelişen dünya neyi istiyorsa o alanda üretmelisiniz. Bu açıdan emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere güvendiğimi belirtmek istiyorum. Sizleri takip etmeye devam edeceğiz. ”Çünkü bizim ülke olarak üretmeye ihtiyacımız var.” Konuşmanın ardından Kaymakam Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Okul Müdürü Ahmet Bal ve Proje Koordinatörü, Kimya Öğretmeni Feriha Yener TÜBİTAK 4006 proje sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam ve beraberindeki protokol, okulun spor salonunda gerçekleştirilen sergide yer alan eserler hakkında öğrencilerden bilgi alarak bazı deneylere katıldı. Çorumluoğlu daha sonra okul bahçesinde yer alan serayı gezerek öğretmenlerden sera hakkında bilgiler aldı. Ayrıca sergide, Sergide, elektronikten, tarım, biyoloji, kimya ve sözel içerikli 30 farklı proje yer aldı.