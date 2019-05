Öğrenciler spor salonunu sinemaya çevirip film izledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KEALFEST etkinlikleri kapsamında öğrenciler okulun spor salonunu sinema salonuna çevirerek görme ve konuşma engelli bir kızın hikâyesini anlatan Black (Siyah) filmini izledi.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen ve engelli farkındalığının işlendiği etkinliklerin dördüncü gününde Black (Siyah) filmi izlendi. Öğrenciler gün boyu okulun spor salonunu sinema salonuna çevirmek için çalışma yaptı. Patlamış mısır, dondurma ve içecekler için satış yapılabilecek bir yer hazırlayan öğrenciler salonunu da mum ve cam kavanozlardan tasarladıkları ışıklarla süsledi.

2004 yılında vizyona giren Black (Siyah) Filmi 20 yy.'ın başlarında yaşamış olan Helen Keller'ın gerçek hayat öyküsünü anlattığı otobiyografik kitabı The Story of My Life'ın Hindistan sinemasındaki uyarlaması. Filmin yönetmenliğini Sanjay Leela Bhansali üstlenirken, başrol Michelle McNally oynadı.

KEALFEST etkinlikleri yarın yarın final organizasyonları ile sona erecek.