Öğrenciler "uçurtma şenliği"nde eğlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "uçurtma şenliği" düzenlendi.

Alaplı Kredi ve Yurt Hizmetleri Müdürlüğü sahasında uçurtma şenliğinde KYK'da kalan ve Atatürk İlkokulu öğrencileri öğrencileri gönüllerince eğlendi.

KYK Müdürü Erhan Yavaş, çocukların teknolojiden uzak, eğlenceli bir gün geçirdiğini söyledi. Yavaş, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış olduğumuz etkinliğimizin birinci ayağını yurt müdürlüğümüzün bahçesinde uçurtma şenliği yaparak gerçekleştirdik. Çocuklarımız sadece uçurtma uçurmak ile değil, gülerek, koşarak, eğleniyor. Bizlerde buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Projemizin ikinci ayağında Alaplı Meslek Yüksekokulu ile birlikte pazar günü sahil parkta engelli kardeşlerimizle yapılacaktır" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiklerini dile getirerek, çok güzel bir gün geçirdiklerini ve etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Programın sonunda birlikte pasta kesilirken, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek olmak için asker selamı verildi.