Öğrencilerden "Bağımlı olma, kaliteli yaşa" konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, 310 öğrencinin katılımıyla anket çalışması yaptı. Ardından "Bağımlı olma, kaliteli yaşa" konferansı gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat fakültesinden bir grup öğrenci, Dr. Öğr. Ü. Orazsahet Orazov öncülüğünde teknoloji ve madde bağımlılığı ile ilgili Atatürk Anadolu Lisesi ve Yusuf Yelkenci İ.H.L'de toplam 310 öğrencinin katılımı ile anket çalışması yaptı. "Din eğitimi ve madde bağımlılığı, dini değerlerin tahribi ve teknoloji bağımlılığı" konularının incelenmesini amaçlayan ankette "iyi bir din eğitiminin madde bağımlılığına engel olabileceğini düşünüyor musunuz? sorusunu katılımcı öğrencilerin yüksek oranda evet olarak cevap verdiği gözlendi.

340 öğrencinin cevapladığı "İnternet ve TV bağımlılığının dini/ahlaki değerleri tahrip ettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna 177 öğrencinin evet, 152 öğrencinin hayır, 11 öğrencinin ise kararsız kaldığı gözlendi. Değerlendirilmesi devam eden anketten hareketle Kozlu Yusuf Yelkenci İHL'de bir konferans gerçekleştirildi. "Bağımlı olma kaliteli yaşa" başlıklı Konferansta gençlerin teknoloji ile ilişkisi, madde bağımlılığının önlenmesi ve dini değerlerin hayattaki etkisi konuşuldu.