Öğrencilerden büyük başarı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Helvacılar Ortaokulu öğrencileri okul sporları bocce müsabakalarında il birincisi olarak üstün başarı sergiledi.

2021-2022 okul sporları bocce müsabakalarında Helvacılar Ortaokulu öğrencileri; küçük kızlar kategorisinde il dördüncüsü, küçük erkekler kategorisinde il ikincisi, yıldız kızlar kategorisinde il birincisi olarak Zonguldak'ı bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. İl birincisi olan yıldız kızlar öğrencileri, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okul spor müsabakaları bocce dalında il birincisi olan okul yöneticilerine, Beden Eğitimi öğretmeni Yüksel Yıldız 'a ve öğrencileri tebrik ederek bölge şampiyonluğu için başarılar diledi.