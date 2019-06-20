Öğrencilerden İlçe Müftüsü Ermiş'e anlamlı ziyaret

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çaycuma Şubesi ve Çaycuma Müftülüğünce üniversite de okuyan öğrencilere eğitim-öğretim döneminde kapılarını açmıştı.

Çaycuma'da eğitim gören üniversite öğrencileri için barınma problemi olanlara yardımcı olmak amacıyla tefriş edilen TDV Konuk Evlerinde kalan öğrencilerden mezun olanlar Vaizeler Nurhan Günay ve Derya Göveç' in nezaretinde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'i makamında ziyaret ederek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek vedalaştılar.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş' de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sizler ailelerinizin kaygılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı' nın çevresinde bulunmayı seçerek evlerimize yerleşmiş kardeşlerimizsiniz. Sizler bu konuda şanslısınız. Aile ortamı gibi evlerdesiniz, sosyal ortamlara sahipsiniz, akranlarınızın aynı ortama sahip olmadığını biliyorsunuz. Ziyaretinizden son derece memnun oldum. Bundan sonraki yaşantınızda hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum” dedi.