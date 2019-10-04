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Öğrencilerden örnek davranış, harçlıkları ile barınaktaki hayvanları beslediler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geleceğin Veteriner teknisyenleri harçlıklarını biriktirerek barınakta ki hayvanlara yem alarak kendi elleriyle beslediler.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geleceğin Veteriner teknisyenleri harçlıklarını biriktirerek barınakta ki hayvanlara yem alarak kendi elleriyle beslediler.


Nebioğlu Beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Veteriner teknisyenlikte okuyan öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Çaycuma ilçesinde bulunan hayvan barınağını ziyaret etti.


Kendi aralarında harçlıklarını toplayan öğrenciler 75 kilo yem alarak barınak hayvanlarını sevindirdi. Yapılan ziyarette, hayvanlarların doğanın bir parçası olduğu, hayvanların acı çekebileceğinin, üzülebileceğinin, sevinebileceğinin, sevgi ve bağlılık hissedebileceğin ve yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğinin üzerinde duruldu.

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