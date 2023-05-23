Öğrencilerden ‘Sosyal Bilgiler Dünyası' sergisi

Birbirinden güzel çalışmaların yer aldığı sergi de büyük ilgi gördü. Öte yanda sergi ile öğrenciler ziyaretçilerine önemli bilgiler aktardı. Sergi ile ilgili açıklama da bulunan Okul Müdürü Atalay Karakırık ; “Öğrencilerimizi yıl boyunca sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerimizin öğrencilere yaptırdığı materyaller için sergi düzenledik. Öğrencilerimiz de öğrendiklerini sunmuş oldular” dedi.

Sergiyi gezen Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik öğrencilerle tek tek görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere başarılar dileyen Çevik burada yaptığı açıklamada; “Sosyal bilgiler dünyası olarak ismini vermişsiniz çok güzel bir isim. Bizler okulumuz Şehit Recep Turan Ortaokulunu başarılana alıştık. Okulun ismini hep başarıları ile duyuyoruz. Zeka oyunları, matematik olimpiyatları ve diğer yarışmalarda öncü olduğunu biliyoruz. Sizlere rehberlik yapan öğretmen ve idarecilerinizi tebrik ediyorum başarılanın devamını diliyorum” dedi.