İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere bilgilendirme toplantısı

Zonguldak’ta üniversite öğrencilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde üniversitede öğrenim gören öğrencilere şikayetlerin en yoğun olduğu işyeri dışında satış yönetmeliği ve mesafeli satış yönetmeliği hakkında her bir bölümde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Özellikle üniversite önlerine konulan standlara yönelik öğrencilerin ne tür hakları olduğu hususunda bilgilendirilmeleri şikayetlerin azalmasını sağlayacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.