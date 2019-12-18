Öğrencilere bilgilendirme toplantısı

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde üniversitede öğrenim gören öğrencilere şikayetlerin en yoğun olduğu işyeri dışında satış yönetmeliği ve mesafeli satış yönetmeliği hakkında her bir bölümde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Özellikle üniversite önlerine konulan standlara yönelik öğrencilerin ne tür hakları olduğu hususunda bilgilendirilmeleri şikayetlerin azalmasını sağlayacaklar.