Öğrencilere “Düijital dünyada güvenlik” eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Coca-Cola, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Habitat öncülüğünde yürütülen "Kız Kardeşim" projesi kapsamında Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü tarafından öğrencilere ‘Dijital Dünyada Güvenlik' velilere ise ‘Ebeveyn Bilgi Güvenliği' eğitimi verildi.

TOBB, Coca-Cola, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Habitat'ın destekleri ile başlatılan ‘Kız kardeşim” projesinin Zonguldak ayağı Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü tarafından düzenlenen çeşitli programlarla devam ediyor. Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü “Kız kardeşim” projesi kapsamında bu gün Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde bilişim başlığı altında gerçekleştirildi. Programın birinci oturumunda katılan 400 öğrenciye ‘Dijital Dünyada Güvenlik', ikinci oturumda ise 60 öğrenci velisine ‘Ebeveyn Bilgi Güvenliği' konularında eğitim verildi. Habitat Eğitim Koordinatörü Ebru Çelik tarafından verilen eğitimler gün boyu devam etti.

Kdz. Ereğli Soroptimist Kulübü Başkanı Gülberk Yalçın “Kız Kardeşim” projesinin yerelde uygulayıcı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın konuşmasında “Bizler 33 yıldır bölgemizde faaliyet gösteren, topluma yüksek fayda sağlamayı amaç edinmiş projeler üreten bir derneğin temsilcileriyiz. Dönemimizde Habitat Derneği ile kulübümüz arasında imzalanan protokol ile kız kardeşim projesinin yerelde uygulayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Kız kardeşim projesi Türkiye odalar ve Borsalar Birliği, Coca-Cola, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Habitat tarafından ulusalda yürütülen, kadınların güçlenmesini, ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılmasını sağlamak amacını hedef edinmiş bir projedir. Projemiz kapsamında eğitimlerimize bilişim başlığında devam etmekte ve bugün sizlerle bu başlık altında buluşmaktayız. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu araçların günlük hayatımızdaki kullanımları da hızla artmaktadır. Bu teknoloji, hayatımıza sağlamış olduğu pek çok yararın yanında birçok güvenlik problemine de neden olabilmektedir. Bu bağlamda teknolojinin güvenli kullanımının sağlanması hem ebeveynler hem de öğrenciler tarafından önemli bir konu haline gelmiştir. Bugün burada bir araya gelerek sizlerle eğitim uzmanımız Ebru Hanım aracılığıyla, ebeveyn ve bilgi güvenliği konusunda temel bilgileri paylaşmayı, çocuklarımızın ve tabi ki kendimizin dijital dünyanın nimetlerinden daha güvenli nasıl yararlanabileceğimiz konusunda fikirler vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Yalçın eğitim sonunda Merkezinde Habitat Eğitim Koordinatörü Ebru Çelik'e çeşitli hediyeler takdim ederken eğitimlere katılan öğrenciler ile velilerine teşekkür etti.