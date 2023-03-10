Öğrencileri sınava hazırlayacaklar

Zonguldak'tan 50 gönüllü öğretmen depremden etkilenen öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Zonguldak'tan yol çıktı.

Zonguldak'tan 50 gönüllü öğretmen depremden etkilenen öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla sabah saatlerinde Zonguldak'tan yol çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan öğretmenleri yolcu ederek hayırlı yolculuklar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Bugün ilimizden gönüllü 50 öğretmenimiz YKS ve LGS hazırlık sürecinde evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zonguldak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürümüzü ile güzel bir çalışma yaptık güzel bir ekip oluşturduk. Birazdan ekibimizi Malatya'ya uğurlayacağız. Bakanımızın liderliğinde özellikle deprem bölgelerinde 8 ve 12 sınıf öğrencileri ile buluşarak onları LGS ve YKS sınavına hazırlamanın heyecanı bizlere yarı bir sorumluluk ve heyecan kattı bu vesile ile bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan Zonguldak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Funda Özbay, "Bizlere verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için yola çıkıyoruz. İl müdürümüzün destekleriyle hazırlıklarımızı yaptık. Elimizden geleni yapacağız gönüllü öğretmenlerimiz ile birlikte güzel sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.