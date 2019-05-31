Öğrencilerin bağışları 60 engelliye sandalye kazandırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından “Engelleri kaldıralım” kampanyası ile öğrencilerin yaptığı bağışlarla alınan 60 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş kampanyanın anlamlı bulduğunu belirterek, herkesin bir gün engelli olabileceğini ifade etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Kdz. Ereğli ilçesine gelişinde ilk olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ile Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından oluşturulan Osmanlı Çileği üretim bahçesini gezdi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cem Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Bülbül, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu karşıladı. Çilek bahçesini gezen Vali Erdoğan Bektaş, Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya'dan üretim ve ileriye dönük hedefler konusunda bilgiler aldı. Vali Bektaş katkılarından dolayı Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a teşekkür ederken, Osmanlı Çileği üretiminin yaygınlaşması için valilik olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Geziye katılan Vali Bektaş ile beraberindeki protokol üyeleri çilek bahçesinde toplu fotoğraf çektirip buradan ayrıldı.

Öğrencilerin bağışları 60 engelliyi sandalye sahibi yaptı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler daha sonra Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler tarafından düzenlenen sandalye dağıtım törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan törende konuşan Kdz. Ereğli Fiziksel engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, 60 sandalyenin alınması için bağışta bulunan herkese teşekkür etti. Şentürk burada yaptığı konuşmasında “2 bine yakın engelliye hizmet veren derneğimiz kuruluşunun 22. Yılını kutluyor. Bugün bizleri bir araya getiren hayırseverlere, programa katılım sağlayan herkese tüm engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizleri bu mütevazi ortamımızda lütfedip ziyaretimize gelen başta Sayın Valimiz Erdoğan Bey'e, kaymakamımıza, amirallerimize ve diğer hazuruna çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun sağ olsunlar var olsunlar“ dedi.

Vali Bektaş “Ereğli'de işlerin yoluna girdiğini görmek çok güzel”

Tören öncesi engelliler ve aileleri ile tek tek selamlaşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk'e böyle bir organizasyonu gerçekleştirip 60 engellinin sandalye sahibi olmasına vesile olduğu için teşekkür etti. Vali Bektaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bugün siz bizleri ayrı bir dünyaya götürdünüz varlığınız için teşekkür ediyorum. Organizasyon içinde çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosferi yaşadığımı ifade etmekten mutluyum. Bugün engelsiz olan yarın engelli olabilir. Hepimiz bir engelli adayıyız. Engellilerin yüklerini daha çok yakın aile bireyleri yani anne, baba, abi kardeş ve eşler paylaşıyor yüklerini sırtlıyorlar, götürüyorlar. İyi ki bu engelli yakınlarımız var. Onlar hem engelleri hafifletiyorlar hem de bizlerin yükünü çok alıyorlar. Bizi de engelli bireylerimizi de rahatlatıyor. Onlar olmasa gerçekten bu süreci yönetmek daha da zor olacaktı. Ereğli'de işlerin yoluna girdiğini görmek gerçekten çok önemli ve güzel. Burada güzel bir yuva oluşmuş organizasyon yıllardır devam ediyor. İsmail Bey yıllardır bu işi arkadaşlarıyla beraber hayırseverlerin desteği ile yıllardır sürdürmekte. Hayırseverlerimiz olmazsa bu iş olmaz. Herkese gerçekten ayrı ayrı teşekkür hak ediyor. Dediğim gibi ben çok duygulandım sizlerin hepinizi bir arada gördüm. Biz devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bize düşen bu yükü sırtlamaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı kandiller, hayırlı ramazanlar şimdiden iyi bayramlar diliyorum.”

Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra engeliler ve aileleri ile toplu fotoğraf çektirdi. Vali Bektaş ve protokol üyeleri Fiziksel engelliler Derneği'nde ki çalışma atölyesini gezdikten sonra tören sona erdi.