Öğrencilerin hazırlamış olduğu sergide duygu dolu anlar yaşandı

Zonguldak'ta Yeşiltepe Teoman Papila Ortaokulu öğrencileri tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim ve ebru sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği(TÜFAD) Şube Başkanı Ahmet Birdal ve Okul Müdürü Yakup Balçın kesti.

Açılışta konuşan TÜFAD Zonguldak Şubesi Başkanı Ahmet Birdal, torununun da sergide resminin bulunduğunu belirterek açılışa katılmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Yakup Barçın,''Öğrencilerimiz tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen resim ve Ebru eserlerini burada sergilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.Katılanlara teşekkür ediyoruz ve öğrencilerimizi kutluyorum"dedi.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu resim sergisine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği(TÜFAD) Şube Başkanı , fiziksel engelli torunu Mustafa Can Bayar tekerlikli sandalyesiyle sergide gezerken kendi resmini görünce çok mutlu oldu.