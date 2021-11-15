Öğrencilerin huzur ve güvenliği için toplandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Kdz.Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında ilçe genelinde çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla ‘Okul Aile Birliği Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlkay Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İlçe Yazı İşleri Müdürü Erdal Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezer Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.