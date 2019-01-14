Öğrencilerin içini ısıtan destek

Zonguldak Alaplı ilçesinde bulunan Ahmet Ziya yazıcı ilk/orta okulu "Bir küçük atkı bir koca sevgi" projesi kapsamında Öğrencilerin ördüğü el örgüleri , Mardin Derik İlçesin'de bulunan Koçyiğit ilkokulu öğrencilere gönderildi.

Ahmet Ziya yazıcı ilk/orta okulu , hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ile Mardin Derik İlçesinde bulunan Koçyiğit ilkokulu okulunda öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerin içini ısıtmayı hedefliyor. 1 Aralık'ta hayata geçirilen proje ile 100 atkı, eldiven, Şapka örüldü.40 velinin ve Öğretmenlerinde katıldığı sosyal sorumluluk projesinde öğrenciler'inde ördüğü el örgüleri hiç tanışmadıkları arkadaşlarıyla aralarında gönül köprüsü kuruyor. Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Kaymakcı, "Okulumuzda 110 öğrenci bulunuyor. Öğrenci velilerimizin de dahil olduğu sosyal sorumluluk projelerine çok katkı da bulundular. bizde Okul olarak sosyal sorumluluk duygusunu geliştirebilmek adına " Bir küçük atkı bir koca sevgi "projesini gerçekleştirdik.

Projeyle 40'e yakın velimiz 100 yakın atkı, eldiven, şapka ve Atkı ve bere örerek Mardin Derek ilçesinde bulunan Koçyiğit ilkokuluna bu örgü işlerini kargo ile gönderdik. Öğretmenlerimiz ile Öğrenciler ördükleri el örgüleri paket haline getirdiler . Proje zaman içerisinde bu şekilde sürecek. Projemiz başlayalı 1 ay oldu. Kış giyeceklerinin çoğu tamamlandı. ve PTT yoluyla paketleyip Mardin Derik İlçesin'de bulunan Koçyiğit ilkokuluna gönderdik . " dedi.

Doğu'daki öğrencileri seve seve atkı ördüklerini söyleyen veliler ise, "Oradaki çocuklar da bizim çocuklarımız. Onlara yardımcı olmak için bu projeye katılıyoruz. 1 ay içerisinde bir sürü el örgüsü yaptık. Projemizin adı Bir küçük atkı bir koca sevgi Köprüsü. ördüklerimiz bu eşyalarla üşümezler inşallah" diye konuştular.