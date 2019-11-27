Öğrencilerin “TÜBİTAK 1002” destekli proje başarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Abdifatah Ahmed ve Arzu Ertop'un, Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç danışmanlığında hazırladıkları “Zonguldak-Bartın Çevresinde Üst Devoniyen-Alt Karbonifer Yaşlı Birimlerin (Gökgöl ve Topluca İstifleri) Stratigrafik, Paleontolojik, Sedimantolojik ve Jeokimyasal Özellikleri" başlıklı proje, ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edildi.