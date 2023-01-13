Öğrencilerle “Geçmişten Günümüze Matematik” söyleşisi

“Matematik Seferberliği” Zonguldak'ta okul ve kurumlardaki farklı etkinliklere devam ediyor.

Matematik Seferberliği doğrultusunda Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM'de Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Bolatlı'nın katılımıyla öğrencilerle ‘' Geçmişten Günümüze Matematik” konulu söyleşi düzenlendi.

Oluşturulan Origami, Tangramla Düşünüyorum, Oyunlarla Matematik ve Resgema Atölyeleri, matematiğin eğlenceli yüzünü öğrencilere sunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, matematiği daha eğlenceli hale getirmek ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için oluşturulan atölyelerde öğrencilerin etkinliklerine dahil olarak öğrenme heyecanlarını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan; “Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve üniversiteler iş birliğinde, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak bir yaklaşımla matematik öğretimin yapılması için başlatılan ‘Matematik Seferberliği' ilimiz Zonguldak'ta tüm eğitim kademelerinde okullarımızda uygulanmaya devam ediyor. ‘Matematik Seferberliği' Bakanlığımızca başlatılırken belirtilen üniversitelerle iş birliği boyutu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite ile iş birliklerimiz doğrultusunda eğitimin her alanında olduğu gibi bu alanda da Rektörlüğümüzün tam desteğiyle devam ediyor. Bugün öğrencilerimiz, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Bolatlı hocamızla ‘Geçmişten Günümüze Matematik' konulu söyleşi ile bir araya geldiler. Matematiğin geçmişte, günümüzde ve gelecekte de hayatın her alanında var olacağını bir kez daha öğrendiler. Öğrencilerimiz oluşturduğumuz; Origami, Tangramla Düşünüyorum, Oyunlarla Matematik ve Resgema Atölyelerinde matematiğin içinde olarak eğlenceli yüzünü keşfettiler. ‘Matematik Seferberliği'nin tam amacına hizmet eden bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturan çalışmalar için okullarımızın yönetim, eğitim kadrolarına ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Bolatlı hocamıza teşekkür ederim. Öğrencilerimiz Matematiğin eğlenceli yüzünü keşfetmeye devam edecek” dedi.