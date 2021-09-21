Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan BAGEP Ödülünü Törenle Aldı

Dr. Nilüfer Didiş Körhasan, Bilim Akademisi tarafından 2020 yılında layık görüldüğü “Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü (BAGEP) törenle aldı.

Her yıl Nisan ayı sonunda yapılan BAGEP Ödül Töreni tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgını sebebiyle ertelenerek 2020 ve 2021 Törenleri bir arada 16 Eylül 2021 günü, İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya Kampüsünde açık havada düzenlendi. Kısıtlı katılımcı ile düzenlenen törende Öğretim Üyesi Ödülünü Bilim Akademisi'nin Davetiyle üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel takdim etti.

Bilim dünyasında saygın bir konuma sahip Bilim Akademisi, genç akademisyenleri kariyerleri ve çalışmaları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yaptığı nitelikli çalışmalarla 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülüne de sahip olan Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış, doktora eğitimi ve sonrasında dünyanın en saygın üniversitelerinden Maryland ve Harvard Üniversitesi Fizik Bölümlerinde uluslararası araştırmalar yaptı. Yürüttüğü lisansüstü tez danışmanlığı ve BAP projeleri ile birlikte, yurt içi ve yurt dışında Kuantum Fiziği Öğretimi üzerine TÜBİTAK ve TÜBA destekli araştırmalar, uluslararası S/SCI indeksli ve prestijli dergilerde bilimsel yayın sahibi.