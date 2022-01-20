Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi'nde, ilçede görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu" düzenlendi.

E twinning Zonguldak İl Koordinatörü Mehtap Öz tarafından verilen kursta 36 öğretmen eğitim aldı. TSO Fen Lisesi'nde düzenlenen kurslar, İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak tarafından ziyaret edildi.

Öğretmen ve yöneticilerin aldıkları kursa ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, şunları söyledi; "İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurslar açıyoruz. Bu kurslar sayesinde ilçemizin eğitim seviyesi daha da artacaktır. Kursların planlanmasında ve açılmasında emeği geçen şube müdürümüz Nusret Parlak'a, kursta öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehtap Öz'e ve ev sahipliği yapan okul müdürümüz İsmail Ertop' a ayrıca teşekkür ediyorum " dedi.