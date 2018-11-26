Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Çaycuma'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliklerin akşam ki bölümünde ise Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Kutlama programında ilçedeki çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenleri seçkin eserleri icra ettiler. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Tapu Müdürü Bedrettin Toy, okul yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş şunları söyledi;

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile hatırlamak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak

kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması ve muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim “Oku!” emri ile başlamıştır. Yine “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?” ayetini bilmeyenimiz nerede ise yok gibidir. İnsanlığın en kıymetli rehberi olan Sevgili Peygamberimizin “İlim Çin'de dahi olsa onu alınız.” “İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.” Sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Bütün bu büyük hakikatlerin insana aktarılması işini üstlenen ideal insandır öğretmen. Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz."

Adaylığı kalkan öğretmenler adına Banu Üstükarcı bir konuşma yaparak, adaylığı kalkan öğretmenler yemin etti. Kaymakam Serkan Keçeli emekli öğretmenlere plaket taktim ederken, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi ve oratoryonun da sergilendiği etkinliklerden sonra ilçedeki çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koronun birbirinden seçkin eserleri seslendirmesi büyük alkış aldı.