Öğretmenler Günü ve dayanışma yemeğinde bir araya geldiler

Devrek Diyanet-Sen Temsilciliği tarafından Kur'an kursunda görev yapan eğitimciler için dayanışma yemeği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Diyanet- Sen Temsilciliği tarafından Kur'an kursunda görev yapan eğitimciler için “Öğretmenler günü” dolayısıyla dayanışma yemeği düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen dayanışma ve kaynaşma yemeğine çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen organizasyonda davetlilere hitap eden Temsilci Şeref Gökyar,” Diyaneti bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. Atatürk din konusunda toplumu aydınlatma görevini diyanete verilmiştir. “Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir” düsturu ile topluma hizmet eden Kur'an kursu öğreticileri ile bu özel günde birlikte olmanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayım. Uzaktan yakından davetimize iştirak eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.